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Fouad L.: mogelijk geen beroep als ik verhaal had kunnen doen

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - "Als ze mij mijn verhaal hadden laten doen, dan was ik waarschijnlijk niet in hoger beroep gegaan", zei Fouad L. donderdag aan het begin van de zaak. De 35-jarige L. werd vorig jaar februari veroordeeld tot een levenslange celstraf, omdat hij op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) doodschoot. L. stichtte ook brand in zijn woning en in het Erasmus MC.
Volgens L. hebben de rechters hem niet laten uitleggen wat "er is gebeurd op de opleiding, waardoor het zo uit de hand heeft kunnen lopen". Hij noemde dat "onbegrijpelijk". De voorzitter van het gerechtshof zei dat hij daarvoor de kans zou krijgen tijdens het hoger beroep. "Ik kan het in tien minuten uitleggen", zei L.
De verdediging van L. ging in hoger beroep tegen de levenslange celstraf. Ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Justitie wil naast een lange celstraf ook een tbs-behandeling met dwangverpleging voor L. Het OM eiste bij de rechtbank dertig jaar cel en tbs.
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