ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse raket zou boven Libanon zijn onderschept

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 17:30
BEIROET (ANP/RTR) - Een Iraanse raket is volgens bronnen bij Libanese veiligheidsdiensten onderschept in het luchtruim van Libanon. Het zou voor het eerst zijn in de huidige oorlog van de VS en Israël tegen Iran dat er een raket uit Iran boven Libanon is gesignaleerd en neergehaald.
Volgens de bronnen is het projectiel neergehaald vanaf een buitenlands marineschip.
Het Libanese nationale persbureau heeft gemeld dat er in plaatsen ten noorden van Beiroet wrakstukken zijn neergekomen waarbij gewonden zijn gevallen, met name in en rond Jounieh. De wrakstukken zouden het gevolg zijn van het neerhalen van een raket.
Hezbollah
Libanon heeft dinsdag de Iraanse ambassadeur in het land opgedragen het land te verlaten. Iran zou zich als steunpilaar van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah met de binnenlandse aangelegenheden van Libanon bemoeien. De Libanese ambassadeur in Teheran is tijdelijk teruggeroepen.
Hezbollah heeft het uitwijzen van de Iraanse diplomaat veroordeeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading