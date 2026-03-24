Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

Een dagje shoppen in Antwerpen of op weg naar Frankrijk? Dat gaat je vanaf 2027 waarschijnlijk extra geld kosten . België wil een digitaal tolvignet invoeren voor vrijwel alle grote wegen. En ja, ook Nederlandse automobilisten ontkomen daar niet aan.

Ook op N-wegen

Het plan ligt er al jaren, maar krijgt nu steeds meer vorm. Vlaanderen en Wallonië zijn het zat dat buitenlandse automobilisten gratis gebruikmaken van hun wegen. De oplossing: een digitaal vignet dat verplicht wordt op snelwegen en zelfs op gewestwegen, de Belgische variant van onze provinciale N-wegen.

Even binnendoor sluipen om de tol te ontwijken? Theoretisch kan het, maar praktisch is het vrijwel onmogelijk. Zeker als je richting steden als Antwerpen, Gent of Brussel gaat, of door België heen reist naar Frankrijk.

Zo werkt het systeem

Geen gedoe met stickers op je voorruit: alles gaat digitaal. Je registreert je kenteken online en slimme camera’s controleren automatisch of je betaald hebt. Niet geregistreerd? Dan ligt de boete vanzelf op je deurmat.

De tarieven liegen er niet om. Wie vaak in België rijdt, moet rekening houden met een stevig prijskaartje. Een jaarvignet gaat naar verwachting tussen de 100 en 125 euro kosten.

Hoge kosten

Voor incidentele bezoekers komen er kortere opties. Denk aan een dag-, week- of tien-dagenvignet, waarschijnlijk tussen de 10 en 20 euro. Handig voor vakantiegangers, maar let op: ga je langer weg dan de geldigheid van je vignet, dan moet je opnieuw betalen voor de terugreis.

Voor grensbewoners zijn op dit moment geen uitzonderingen opgenomen in het onzalige tolplan. Dus woon je in Brabant, Limburg of Zeeland en steek je regelmatig de grens over? Dan ga je dit direct in je portemonnee voelen.

Woede in Nederland

De plannen zorgen voor flink wat irritatie. Niet alleen bij vakantiegangers, maar ook bij belangenorganisaties en politici. Belgische automobilisten krijgen de kosten namelijk terug via een lagere wegenbelasting. Buitenlanders niet.

De ANWB is duidelijk: “We zijn geen voorstander van een tolheffing als die niet direct meerwaarde biedt voor de automobilist.” Volgens de organisatie is er sprake van ongelijke behandeling.

Politiek mengt zich in de strijd

Ook Den Haag kijkt kritisch naar het plan. Vooral in grensregio’s klinkt protest: bewoners dreigen de dupe te worden. De Tweede Kamer heeft de minister inmiddels gevraagd om in gesprek te gaan met België en het plan tegen te houden.

Nederland verwijst daarbij naar Duitsland, waar een vergelijkbaar systeem (de Pkw-Maut) in 2019 werd afgeblazen na Europese kritiek. Toen speelde discriminatie van buitenlandse automobilisten een grote rol.

Wat kun je verwachten?

Voorlopig verandert er nog niets en kun je gratis door België rijden (op een paar uitzonderingen na, zoals de Liefkenshoektunnel). Maar als de plannen doorgaan, is het vanaf 2027 wel anders: wie de weg op wil in België, moet betalen. Ook al is de kwaliteit van het wegennet bij onze zuiderburen geen knip voor de neus waard.