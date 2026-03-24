Beurzen hoger, ondanks duurdere olie en oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 17:46
AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten gingen dinsdag verder omhoog, ondanks opnieuw fors oplopende olieprijzen. De aanhoudende onrust rond de oorlog in het Midden-Oosten drukte wel op het sentiment, omdat beleggers vrezen dat het conflict het wereldwijde energieprobleem zal verergeren.
Toch won de AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, 0,8 procent op 974,22 punten. De MidKap steeg met 0,3 procent tot 955,46 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent. Frankfurt eindigde iets lager.
Maandag zorgde de hoop op een mogelijk einde van de oorlog voor grote opluchting bij beleggers. President Donald Trump zei een pauze van de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten van vijf dagen in te lassen om ruimte te geven voor onderhandelingen. Iran ontkende echter dat onderhandelingen met de Amerikanen plaatsvinden.
