Italiaanse motorcoureur Bezzecchi start vanaf pole in Thailand

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 10:04
anp280226074 1
BURIRAM (ANP) - De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi start vanaf pole in de Grote Prijs van Thailand, de eerste race van het nieuwe seizoen in de MotoGP. Hij zette de beste tijd neer in de kwalificatie op het Chang International Circuit bij Buriram en was sneller dan regerend wereldkampioen Marc Márquez uit Spanje.
De 27-jarige Bezzecchi was vrijdag ook al in vorm tijdens de trainingen toen hij een baanrecord reed. Hij start ook vanaf pole voor de sprintrace. Bezzecchi crashte aan het einde van de kwalificatie, toen hij op weg leek naar een nog snellere tijd. Hij bleef even op de grond zitten en liep vervolgens naar de pitbox.
