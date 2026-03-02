Ministerie: Iraanse vluchtelingen nu niet teruggestuurd naar Iran

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft een pauze ingevoerd in het maken van beslissingen over asielaanvragen van Iraniërs. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het stilleggen van besluiten betekent dat Iraanse vluchtelingen niet gedwongen worden teruggestuurd naar Iran.

Van een formeel besluit- en vertrekmoratorium is nu geen sprake, aldus de woordvoerder. Wel is het dus zo dat Iraniërs op dit moment, onafhankelijk van hun formele verblijfsstatus, in Nederland kunnen blijven.

Het ministerie blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden "om te bezien of volgende stappen nodig zijn". Het is nog niet bekend voor welke termijn de beslisstop gaat gelden.

Kamerbrief

In een Kamerbrief van 20 januari schrijft David van Weel, toenmalig minister van Asiel en Migratie, dat gedwongen terugkeer naar Iran "nauwelijks" voorkomt "omdat de Iraanse autoriteiten daartoe geen (vervangende) reisdocumenten afgeven". Ook staat in de brief, die uitkwam voordat de oorlog in Iran uitbrak maar nadat massale protesten daar gewelddadig werden onderdrukt, dat het beleid voor Iraanse asielzoekers niet wordt gewijzigd.

VluchtelingenWerk Nederland vindt het standpunt van het ministerie niet houdbaar. De organisatie riep eerder maandag op tot het stoppen van uitzettingen naar Iran en het beschermen van Iraniërs die kritiek uiten op het Iraanse regime. "Iraanse asielzoekers die oppositie hebben geuit in Iran of Nederland, of dit zouden willen uiten bij terugkeer, zouden een asielvergunning moeten krijgen."