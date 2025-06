Iraanse Rode Halvemaan: geen doden bij bombardementen VS

TEHERAN (ANP/AFP) - De Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire installaties hebben geen levens gekost. Dat zei het hoofd van de Iraanse Rode Halvemaan.

"Gelukkig waren er bij de aanvallen van de VS op Iraanse nucleaire installaties van gisteravond geen martelaren te betreuren", zei Pir Hossein Kolivand volgens de Iraanse staatstelevisie.

De VS zeggen in Iran drie locaties te hebben gebombardeerd. Die zijn volgens president Donald Trump ook volledig verwoest. Hij noemde de militaire operatie enorm succesvol.

Het was al duidelijk dat Trump overwoog om dergelijke aanvallen uit te voeren. Een Iraanse bron zei tegen persbureau Reuters dat veel verrijkt uranium uit Fordow was verplaatst en het aantal aanwezige medewerkers tot een minimum was teruggebracht.