ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Irak noemt vroegtijdige publicatie terrorismelijst een 'fout'

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 13:36
anp041225162 1
BAGDAD (ANP/RTR/AFP) - Irak zegt een lijst met organisaties die het land ziet als terroristisch te herzien. Eerder op donderdag werd bekend dat in de staatscourant stond dat Bagdad onder meer het Libanese Hezbollah en de Jemenitische Houthi's als zodanig had aangemerkt. Banktegoeden van die door Iran gesteunde organisaties zouden zijn bevroren. De publicatie zou een conceptversie zijn, die al afgelopen maand per abuis werd gepubliceerd.
Nu zegt het land dus de publicatie te willen herzien op punten 18 en 19, waar eerder respectievelijk Hezbollah en de Houthi's stonden vermeld. Hun vermelding zou "een fout" zijn en niet zijn geaccordeerd door het comité dat gaat over de lijst. Volgens de centrale bank in het land wordt de herziening opnieuw opgenomen in de staatscourant.
Premier Mohammed Shia al-Sudani heeft gezegd een onderzoek te zullen instellen naar het voorval.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

GettyImages-544546845

Er zijn mensen die altijd klagen. Waarom doen ze dat?

Loading