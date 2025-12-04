Irak noemt vroegtijdige publicatie terrorismelijst een 'fout'

BAGDAD (ANP/RTR/AFP) - Irak zegt een lijst met organisaties die het land ziet als terroristisch te herzien. Eerder op donderdag werd bekend dat in de staatscourant stond dat Bagdad onder meer het Libanese Hezbollah en de Jemenitische Houthi's als zodanig had aangemerkt. Banktegoeden van die door Iran gesteunde organisaties zouden zijn bevroren. De publicatie zou een conceptversie zijn, die al afgelopen maand per abuis werd gepubliceerd.

Nu zegt het land dus de publicatie te willen herzien op punten 18 en 19, waar eerder respectievelijk Hezbollah en de Houthi's stonden vermeld. Hun vermelding zou "een fout" zijn en niet zijn geaccordeerd door het comité dat gaat over de lijst. Volgens de centrale bank in het land wordt de herziening opnieuw opgenomen in de staatscourant.

Premier Mohammed Shia al-Sudani heeft gezegd een onderzoek te zullen instellen naar het voorval.