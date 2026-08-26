Iran: afspraken met Oman over delen inkomsten Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Iran zegt een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van inkomsten uit de Straat van Hormuz. In een verklaring stelt de Iraanse Revolutionaire Garde voor beide kanten werkbare resultaten te hebben behaald. Details worden nog uitgewerkt, meldt persbureau Reuters op gezag van een anonieme Iraanse bron.

Dinsdag deelde Iran nog details uit de onderhandelingen met Oman over de Straat van Hormuz, waar beide landen aan grenzen. Iran houdt die belangrijke zeestraat gesloten om druk uit te oefenen op de VS en Israël, vanwege de oorlog tegen Iran.

In samenspraak met Oman - en zonder de Verenigde Staten - werd een vaarroute door Iraanse territoriale wateren afgesproken, al werd dinsdag nog niet gesproken van kosten om de doorvaart te mogen maken. Wel zei Iran dat de overeenkomst met Oman niet definitief is, maar een tijdelijke oplossing is tot er een definitief plan voor de Straat van Hormuz wordt gevonden.