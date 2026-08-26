ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran: afspraken met Oman over delen inkomsten Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 18:30
anp260826163 1
TEHERAN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Iran zegt een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van inkomsten uit de Straat van Hormuz. In een verklaring stelt de Iraanse Revolutionaire Garde voor beide kanten werkbare resultaten te hebben behaald. Details worden nog uitgewerkt, meldt persbureau Reuters op gezag van een anonieme Iraanse bron.
Dinsdag deelde Iran nog details uit de onderhandelingen met Oman over de Straat van Hormuz, waar beide landen aan grenzen. Iran houdt die belangrijke zeestraat gesloten om druk uit te oefenen op de VS en Israël, vanwege de oorlog tegen Iran.
In samenspraak met Oman - en zonder de Verenigde Staten - werd een vaarroute door Iraanse territoriale wateren afgesproken, al werd dinsdag nog niet gesproken van kosten om de doorvaart te mogen maken. Wel zei Iran dat de overeenkomst met Oman niet definitief is, maar een tijdelijke oplossing is tot er een definitief plan voor de Straat van Hormuz wordt gevonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Loading