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Politie Suriname laat weinig los over vermiste filmproducent

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 18:02
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PARAMARIBO (ANP) - In de vermissingszaak van de Nederlandse dj, filmproducent en ondernemer Rodney Leysner is de voortvluchtige verdachte Ryan T. gehoord, maar hij had toen nog niet de status van verdachte. Dat bevestigde de politie tijdens een persconferentie woensdag in Paramaribo. T. werd op 21 augustus als verdachte aangemerkt door de politie. Verder liet het korps weinig nieuws los over de vermiste Leysner.
Ryan T. is de ex-man van Warsha Sardjoe, directeur van Rudisa International NV, het bedrijf waar Leysner directielid was. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen, zei ze woensdag.
Leysner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op vrijdag 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. In dat district had hij een werkafspraak. Sindsdien is hij onbereikbaar en onvindbaar. In het onderzoek naar zijn vermissing heeft de politie drie personen aangehouden. Zij blijven nog vastzitten.
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