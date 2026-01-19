ECONOMIE
Israël uitgenodigd voor Trumps Vredesraad

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 17:37

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël is door de VS uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenoemde Vredesraad van president Donald Trump. Dat meldt Reuters op basis van anonieme bronnen.
De organisatie werd door Trump in september aangekondigd, toen de VS kwamen met hun plan om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Volgens documenten die Reuters heeft ingezien, zou deze raad een bredere doelstelling moeten hebben dan slechts de situatie in Gaza.
Eerder op maandag werd bekend dat onder anderen de Russische president Vladimir Poetin en diens ambtgenoot in Belarus, Aleksandr Loekasjenko, een uitnodiging hebben ontvangen. Naast die twee werden onder meer koning Abdullah (Jordanië), president Javier Milei (Argentinië), president Karol Nawrocki (Polen) en president Recep Tayyip Erdogan (Turkije) gevraagd.
Frankrijk zou volgens Reuters voornemens zijn de uitnodiging af te slaan. Volgens de bron waarop het persbureau zich baseert, zou deelname grote vraagtekens zetten bij de rol van de Verenigde Naties.
