Iran benadrukt belang bestand in Libanon voor deal met VS

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 9:57
TEHERAN (ANP/AFP) - Het staken van de vijandelijkheden in Libanon blijft een harde eis voor een vredesdeal met de VS, benadrukt Iran. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in de wekelijkse persbriefing van een "essentiële voorwaarde" om de oorlog te beëindigen.
Israël intensiveerde afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordelijker optrok dan de rivier de Litani. Het land was hier tot dan toe ten zuiden van gebleven. Ook nam Israël het historisch en strategisch belangrijke Beaufort-kasteel nabij Arnoun in. Volgens minister van Defensie Israel Katz is Israël van plan die positie te behouden. De Libanese premier Nawaf Salam betichtte Israël zaterdag van het hanteren van een "tactiek van de verschroeide aarde".
Al sinds het begin van de onderhandelingen met de VS en bemiddelaar Pakistan is een staakt-het-vuren in Libanon een rode lijn voor Iran. De Libanese Hezbollah geldt als proxy voor Iran en ontvangt veel steun van Teheran.
