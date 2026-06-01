ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland staakt export vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 10:19
anp010626070 1
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland stopt met de export van vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen na hevigere aanvallen van Oekraïne op Russische raffinaderijen. De olieverwerkingscapaciteit van Rusland zit daardoor op het laagste niveau in meer dan zestien jaar.
De export is door Moskou tot eind november stopgezet. "Het doel van dit besluit is om een stabiele situatie op de binnenlandse brandstofmarkt te waarborgen", meldt de Russische regering.
Het besluit van Moskou zal naar verwachting weinig invloed hebben op internationale brandstofmarkten. Rusland is geen grote speler op de wereldwijde markt voor vliegtuigbrandstof. Vorig jaar exporteerde het land gemiddeld 30.000 vaten per dag, minder dan 2 procent van de wereldwijde kerosinevoorziening. In de eerste vier maanden van dit jaar daalde dit naar 28.000 vaten per dag, meldt persbureau Bloomberg op basis van data. Turkije is de grootste afnemer van Russische vliegtuigbrandstof.
loading

POPULAIR NIEUWS

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

Loading