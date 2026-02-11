Iran bereid tot inspecties van nucleaire installaties

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran is bereid inspecties toe te laten om te bewijzen dat zijn atoomprogramma er niet op gericht is om een kernwapen te ontwikkelen. Volgens president Masoud Pezeshkian is Iran klaar voor "iedere verificatie" van het programma.

"We zijn er niet op uit om kernwapens te verkrijgen. We hebben dit herhaaldelijk gezegd en zijn klaar voor iedere verificatie (van die claim)", aldus Pezeshkian. Ook zei hij dat Iran niet zal toegeven aan "buitensporige eisen" wat betreft de Iraanse kernambities, doelend op de VS.

Eerder deze maand zei Iran al bereid te zijn hoogverrijkt uranium te verdunnen in ruil voor sanctieverlichtingen. Die mededeling kwam na overleg met de VS, die erop aandringen dat Iran zijn kernambities afzwakt. In juni vorig jaar viel dat land samen met Israël vermeende nucleaire faciliteiten in Iran aan met zware bommen.

In juli verbrak Iran de banden met het Internationaal Atoomagentschap IAEA, waarna de onafhankelijke inspecteurs van die club niet meer welkom waren.