Waarom vrouwen zich vaker ziekmelden en managers minder

Vrouwen melden zich in zowel Duitsland als Nederland vaker ziek dan mannen, terwijl leidinggevenden juist opvallend weinig verzuimen. Dat lijkt op het eerste gezicht een kwestie van mentaliteit, maar de cijfers vertellen een complexer verhaal

ook langer thuisblijven, vooral bij langdurig verzuim. In Nederland lag het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers in 2024 rond de 5,8 procent, tegen aanzienlijk lagere percentages bij mannen. Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat vrouwen zich niet alleen vaker ziek melden, maar gemiddeld, vooral bij langdurig verzuim. In Duitsland zien zorgverzekeraars hetzelfde patroon: vrouwen hebben meer ziektedagen, onder meer door psychische klachten en bepaalde vormen van kanker die eerder in het werkzame leven toeslaan.

Dat komt niet omdat vrouwen fragieler zouden zijn. Ze werken simpelweg vaker in sectoren met hoge werkdruk en emotionele belasting, zoals zorg en welzijn, waar het verzuim structureel het hoogst is en waar de overgrote meerderheid van de werknemers vrouw is. Daarbovenop dragen vrouwen nog steeds vaker de hoofdlast van zorg voor kinderen en mantelzorg , waardoor stress en uitputting sneller optellen. Zwangerschap en bevalling drukken extra op de statistieken, omdat die verzuim formeel als “ziekte” meetellen.

Aan de bovenkant van de organisatie speelt iets anders. Managers en topfuncties – vaker door mannen bezet – rapporteren minder verzuim. Zij hebben meer autonomie, kunnen hun werk beter naar hun belastbaarheid organiseren en voelen een sterke plicht om “gewoon door te gaan”, zelfs bij klachten. Onderzoek laat zien dat leidinggevenden daarom niet alleen minder ziekgemeld zijn, maar juist vaker ziek dóórwerken, met het risico dat problemen later harder terugkomen.

Ziekteverzuim in cijfers

Volgens CBS-cijfers ligt het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse vrouwen structureel hoger dan bij mannen; in 2024 rond de 5,8 procent voor vrouwen tegenover duidelijk lagere waarden bij mannen. In zorg en welzijn, een sector waarin ruim 80 procent van de werknemers vrouw is, behoort het verzuim tot het hoogste van alle bedrijfstakken. Duitse DAK-gegevens tonen dat vrouwen daar circa 14 procent vaker ziekgemeld zijn dan mannen, met meer uitval door psychische aandoeningen en kanker op werkzame leeftijd.