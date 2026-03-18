Pakistan kondigt staakt-het-vuren aan om einde Ramadan

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:11
ISLAMABAD (ANP/AFP) - Pakistan heeft een "tijdelijke pauze" aangekondigd in de strijd die het voert tegen Afghanistan vanwege het naderende einde van de ramadan. Volgens het ministerie van Informatie werd het land daartoe verzocht door Saudi-Arabië, Qatar en Turkije. Het bestand geldt van donderdag tot de nacht van maandag op dinsdag.
In een bericht op X schrijft minister Attaullah Tarar dat het gaat om een gebaar van goede wil. Wel waarschuwt hij dat Pakistan bij een aanval zal terugslaan. Het is op dit moment niet bekend of Afghanistan eveneens een staakt-het-vuren in acht neemt.
Bij Pakistaanse aanvallen op een kliniek in de Afghaanse hoofdstad Kabul vielen volgens de autoriteiten in dat land onlangs honderden doden. De Verenigde Naties schatten later dat het zou gaan om ruim 140 doden en verzochten om een onafhankelijk onderzoek.
Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Waarom we 's nachts zo liggen te piekeren (het ligt aan onze hersenen)

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Ineens wil iedereen een elektrische auto

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

