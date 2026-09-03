Iran bevestigt nieuwe aanvallen op doelen VS in regio

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran bevestigt donderdag dat het nieuwe aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Koeweit. In de Golfstaten zouden bases onder vuur zijn genomen.

"Vanochtend heeft het leger de satellietcommunicatiesystemen, magazijnen met uitrusting en gevechtsvliegtuighangars van het terroristische Amerikaanse leger op de Ahmad al-Jaber-luchtmachtbasis in Koeweit bestookt met raketten en drones", klonk het in een verklaring van de krijgsmacht op de staatstelevisie. Daarnaast zou ook de Al Minhad-luchtmachtbasis in de VAE zijn aangevallen.

De krijgsmacht van Koeweit had donderdag gemeld dat het in actie was gekomen om een Iraanse aanval af te slaan. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend na enkele weken weer op. De Amerikaanse krijgsmacht bombardeerde toen het eiland Larak, naar eigen zeggen om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de Straat van Hormuz. Iran reageerde met eigen aanvallen.