ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran bevestigt nieuwe aanvallen op doelen VS in regio

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 11:28
anp030926090 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran bevestigt donderdag dat het nieuwe aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Koeweit. In de Golfstaten zouden bases onder vuur zijn genomen.
"Vanochtend heeft het leger de satellietcommunicatiesystemen, magazijnen met uitrusting en gevechtsvliegtuighangars van het terroristische Amerikaanse leger op de Ahmad al-Jaber-luchtmachtbasis in Koeweit bestookt met raketten en drones", klonk het in een verklaring van de krijgsmacht op de staatstelevisie. Daarnaast zou ook de Al Minhad-luchtmachtbasis in de VAE zijn aangevallen.
De krijgsmacht van Koeweit had donderdag gemeld dat het in actie was gekomen om een Iraanse aanval af te slaan. De strijd tussen de VS en Iran laaide afgelopen weekend na enkele weken weer op. De Amerikaanse krijgsmacht bombardeerde toen het eiland Larak, naar eigen zeggen om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou plaatsen in de Straat van Hormuz. Iran reageerde met eigen aanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

cbs 1 op de 9 werklozen krijgt ww uitkering1669250662

Meer jongeren in de bijstand: dit krijgen 18- tot 21-jarigen

Scherm­afbeelding 2026-09-02 om 07.41.45

Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

64474548_m

Een op de drie mannen heeft in hun dertiger jaren al last van deze aandoening

d99aa71c-cb47-303b-8b00-38b0dfc7d589

Gewapende mannen bedreigen Jan G., familie en vrienden met de dood in deze opgedoken video

Loading