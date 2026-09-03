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Zorgen in Kamer over toezicht op AIVD en MIVD in nieuwe wet

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 11:27
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DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer zijn zorgen over het toezicht op de AIVD en MIVD in een nieuw wetsvoorstel van het kabinet dat de inlichtingendiensten veel meer ruimte geeft. Het toezicht verkleint, zei Barbara Kathmann (PRO) tijdens een debat donderdag met de bewindslieden van Defensie en Binnenlandse Zaken.
In het wetsvoorstel staat dat er één toezichthouder komt. Dat zijn er nu nog twee. Het toezicht op de diensten moet "meegroeien", zei Joost Sneller van regeringspartij D66. Het moet volgens hem niet worden "afgezwakt". Stephan van Baarle (DENK) wees erop dat het aantal onrechtmatigheidsoordelen van toezichthouder TIB het afgelopen jaar juist flink is gestegen.
Minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zei vorige week dat het toezicht in het nieuwe voorstel "robuust" is.
Geen fundamentele bezwaren
Kathmann vindt ook dat het staatsnoodrecht goed moet worden ingebed in de nieuwe wet. "Dat lijkt nu niet zo te zijn." Ze wil verder een wetenschappelijke toets van het wetsvoorstel. Dat steunt DENK.
Er lijken geen grote fundamentele bezwaren te bestaan tegen de wet.
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