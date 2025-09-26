Iran: bij maatregelen geen samenwerking met atoomagentschap

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran wil volgens de minister van Buitenlandse Zaken afspraken maken over nucleair toezicht, maar alleen als er geen maatregelen tegen het land getroffen worden die Iran als vijandig ziet. Dat geldt ook voor de sancties die opnieuw dreigen in te gaan, zegt minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi.

De Iraanse autoriteiten zijn in principe nog akkoord met controles door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), maar gevreesd wordt dat het land zich daaruit zal terugtrekken. Dat heeft vooral te maken met het uit elkaar vallen van de nucleaire deal uit 2015. Volgens Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk houdt Iran zich niet aan de afspraken uit die deal. Daarom lijken de sancties die vóór de deal van kracht waren, binnenkort opnieuw in te gaan.

Er lopen nog gesprekken tussen de Europese landen en Iran om de terugkeer van sancties te voorkomen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat daar een doorbraak bereikt kan worden.