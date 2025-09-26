ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staalconcern ArcelorMittal aan kop in licht hogere AEX

Economie
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 9:21
anp260925077 1
AMSTERDAM (ANP) - Staalconcern ArcelorMittal behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Volgens de Duitse krant Handelsblatt komt de Europese Unie de komende weken waarschijnlijk met invoertarieven van 25 tot 50 procent op Chinees staal en daarvan afgeleide producten. Brussel zou daarmee reageren op de golf aan goedkope importen uit China.
ArcelorMittal won bijna 5 procent en was de sterkste stijger in de AEX-index. Branchegenoten AMG en Aperam stegen rond de 3 procent bij de middelgrote bedrijven.
De algehele stemming op het Damrak was ook positief, ondanks de nieuwe tariefdreiging van president Donald Trump. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 936,86 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 888,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

Loading