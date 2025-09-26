Staalconcern ArcelorMittal aan kop in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - Staalconcern ArcelorMittal behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Volgens de Duitse krant Handelsblatt komt de Europese Unie de komende weken waarschijnlijk met invoertarieven van 25 tot 50 procent op Chinees staal en daarvan afgeleide producten. Brussel zou daarmee reageren op de golf aan goedkope importen uit China.

ArcelorMittal won bijna 5 procent en was de sterkste stijger in de AEX-index. Branchegenoten AMG en Aperam stegen rond de 3 procent bij de middelgrote bedrijven.

De algehele stemming op het Damrak was ook positief, ondanks de nieuwe tariefdreiging van president Donald Trump. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 936,86 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 888,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.