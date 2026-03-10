Kijk uit met refurbished smartphone: dit is waarom je vaak te veel betaald

Een tweedehands iPhone kopen, lijkt een slim plan: goedkoper dan nieuw en beter voor het milieu. Maar volgens de Consumentenbond is de kans groot dat je alsnog te veel betaalt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel verkopers klanten lokken met kortingen die helemaal geen echte korting zijn.

De conclusie van de bond is hard. "De helft van de verkopers werkt met nepaanbiedingen, dus let goed op." Refurbished-webshops pronken graag met forse kortingspercentages. Maar die blijken vaak gebaseerd op een prijs die allang niet meer bestaat.

Onzinkortingen

De Consumentenbond onderzocht zestien webwinkels en ontdekte dat acht daarvan werken met misleidende zogenoemde van-voorprijzen. In plaats van de huidige winkelprijs van een nieuwe iPhone te gebruiken, vergelijken ze hun prijs met de introductieprijs van jaren geleden. Daardoor lijkt de korting veel groter dan die in werkelijkheid is.

Sommige bedrijven reageerden eerst fel op de kritiek. Zo liet Forza Refurbished weten: "Wij kennen de wetgeving. We laten de oorspronkelijke introductieprijs zien en noemen alleen een besparing in procenten. We noemen het geen van-voorprijs of korting. Wij zien dit niet als nepaanbieding."

Later gaven zij, net als andere aanbieders zoals Rebuy en Back Market, toe dat deze manier van prijzen communiceren inderdaad misleidend kan zijn.

Duurder dan nieuw

Soms betaal je voor een refurbished iPhone zelfs méér dan voor een nieuwe. Bij verkopers zoals Apple Store, Leapp en Refurbished.nl trof de Consumentenbond ‘premium’-toestellen aan die tientallen euro’s boven de actuele nieuwprijs lagen. Bij Back Market werd zelfs een iPhone 14 met 256 GB geheugen gevonden die ruim honderd euro duurder was dan een nieuw exemplaar in de winkel.

Gemiddeld ligt het prijsvoordeel van een refurbished toestel volgens het onderzoek op slechts 22 procent. Bij nieuwe modellen, zoals de iPhone 15, blijft daar soms nog maar zo’n 10 procent van over.

'Frankenstein-telefoon'

Daar komt nog een ander probleem bij. Refurbished betekent niet automatisch dat een toestel met originele onderdelen is opgeknapt.

Schermen en batterijen worden regelmatig vervangen door goedkope imitatieonderdelen. Het resultaat: minder scherpe kleuren, snellere slijtage en een batterij die sneller leeg raakt. In het slechtste geval krijg je een soort ‘Frankenstein-telefoon’: een originele iPhone-behuizing met goedkope vervangingsonderdelen.

Zo voorkom je een miskoop

Wie toch refurbished wil kopen, doet er goed aan eerst de actuele nieuwprijs op te zoeken via een prijsvergelijker. Laat je niet verblinden door grote kortingspercentages op de verkoopsite. Controleer ook of de verkoper is aangesloten bij het Keurmerk Refurbished.