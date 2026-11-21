TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse leger zegt dat de luchtafweer vrijdagavond een raket heeft afgeschoten op een Amerikaanse F-16. Het gevechtsvliegtuig zou daardoor beschadigd zijn en zijn missie hebben moeten afbreken. De Verenigde Staten hebben het incident nog niet bevestigd.

De F-16 vloog volgens Iran boven de Perzische Golf toen die geraakt werd. Het toestel maakte daarna een noodlanding op een nabijgelegen vliegveld.

De afgelopen weken lopen de spanningen tussen Iran en de VS weer sterk op, met aanvallen over en weer. Iran beschoot bijvoorbeeld Amerikaanse radars in Bahrein, de Amerikanen vielen een raketlanceerbasis op het eiland Qeshm aan.

De Iraniërs hebben de afgelopen maanden vaker geclaimd Amerikaanse gevechtsvliegtuigen te hebben geraakt.