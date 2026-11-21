BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland verwacht dat toonaangevende autofabrikanten toezeggen dat zij het land als vestigingsplaats zullen bevoordelen, in ruil voor een versoepeling van de uitfasering van verbrandingsmotoren. Dat heeft de Duitse minister van Transport, Steffen Bilger, zaterdag gezegd tegen de krant Neue Osnabrücker Zeitung.

"Na alles wat we politiek hebben bereikt, in het bijzonder het beëindigen van het verbod op verbrandingsmotoren in Europa, verwacht ik ook een duidelijke toezegging van de auto-industrie aan haar thuisbasis", aldus de minister. De auto-industrie is een belangrijke sector in Duitsland, met onder meer de fabrikanten Volkswagen en BMW.

De Europese Commissie zag eind vorig jaar af van een volledig verbod op nieuw geproduceerde auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035. In plaats daarvan moeten die volgens een voorstel 90 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 2021. Onder meer Duitsland en Nederland wilden van het verbod af. Naar verwachting wordt in december een besluit genomen over het plan.