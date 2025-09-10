Iran: deal met IAEA betekent nog niet meteen nieuwe inspecties

TEHERAN (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) krijgen op dit moment nog geen toegang tot de nucleaire faciliteiten van Iran, zegt minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Hij tekende dinsdag een akkoord met IAEA-topman Rafael Grossi, maar volgens Araghchi betekent dat nog geen garantie dat de inspecties worden hervat. Daarover moet nog verder worden onderhandeld.

"De overeenkomst op zichzelf creëert nog geen toegang", zei Araghchi tegen de staatstelevisie. "Het soort toegang moet te zijner tijd worden onderhandeld, op basis van de rapporten die Iran later nog zal leveren."

Diplomaten vertelden aan persbureau Bloomberg dat Iran nu eerst documenten moet aanleveren waarin staat waar de voorraden uranium precies liggen. Daarna zou onderhandeld worden over hoe de inspecteurs precies toegang kunnen krijgen tot de locaties die in juni zijn gebombardeerd door Israël en de Verenigde Staten.