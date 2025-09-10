Zeventiende etappe van Vuelta probleemloos van start

EL BARCO DE VALDERRAS (ANP) - De zeventiende etappe van de Vuelta is probleemloos van start gegaan. De coureurs zijn op weg naar de gevreesde Alto de El Morredero, met de finish op de top.

De organisatie van de Vuelta besloot dinsdag de slotklim te schrappen, omdat de situatie op de berg door pro-Palestijnse protesten niet veilig was. De elfde etappe werd om dezelfde reden ook al geneutraliseerd.

De Vuelta heeft vrijwel dagelijks te maken met protesten tegen de voortdurende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza. In de vijfde etappe werd het team van Israel Premier Tech geblokkeerd tijdens een ploegentijdrit. De ploeg wordt bewaakt en paste het tenue aan, waarop het woord Israel nu ontbreekt.

Volgens de Franse sportkrant L'Équipe worden donderdag 450 extra agenten en 150 handhavers ingezet rond de tijdrit in Valladolid. Een woordvoerder van die gemeente bevestigt in Spaanse media dat er aanwijzingen zijn voor protestacties die verder gaan dan het zwaaien met Palestijnse vlaggen. "Maar er zijn ook manieren om te protesteren, zonder renners in gevaar te brengen", zegt hij.