Waarom het na een middagdutje voelt alsof je door een vrachtwagen bent overreden – en hoe je dat voorkomt

Na de lunch zakken mensen nogal eens in een zwart gat, vooral als er computerwerk of een saaie vergadering op het menu staat. Heb je de mogelijkheid om even te dutten, dan kan dat je een boost geven als een dubbele espresso. Maar het verkeerde dutje geeft een averechts effect: je raakt verward, moe of zelfs misselijk en wilt niks anders dan doorsnurken. Geen wonder dat veel mensen liever doorploeteren met koffie. Waarom voel je je zo beroerd en op welke manier voorkom je dat?

Slaapinertie is een van de redenen. Word je wakker midden in een slaapcyclus, dan protesteert je brein. Dat wazige, duizelige gevoel betekent simpelweg dat je lichaam nog niet klaar was met slapen. Je wordt uit je REM-slaap of diepe slaap gerukt. In extreme gevallen kan die mist uren blijven hangen, weten slaapartsen.

Circadiane ritme

Daarnaast ligt je interne klok dwars. Je circadiane ritme verwacht geen siësta om drie uur ’s middags. Daarom voelt het ontwaken uit een middagslaapje vaak zwaarder dan ochtendmoeheid.

Ook je maag speelt mee: een dutje kort na de lunch kan zure reflux veroorzaken. Zuur dat terugloopt in je slokdarm geeft niet alleen maagpijn, maar kan ook duizeligheid en misselijkheid opwekken. Tot slot kunnen factoren als dehydratie, lage bloedsuiker en slaapstoornissen je extra beroerd maken.

Slim dutten

Gelukkig hoeft een middagdut niet te eindigen in een staat van misselijke verstandsverbijstering. Dit zijn de gouden regels:

– maximaal 20 minuten powernappen; tuk langer en je glijdt een diepe slaap in. Wil je meer rust? Kies dan voor een volledig slaapcyclus van 90 minuten.

– Doe het vroeg. Hoe later op de dag, hoe groter de kans dat je nacht verpest wordt.

– Niet net na de lunch. Wacht minstens een uur, of kies voor lichte voeding.

– Hydrateer eerst. Een glas water doet wonderen.

– Zorg voor een goede nachtrust. Hoe beter je ’s nachts slaapt, hoe fijner je powernap.

Een dutje kan je dag redden, maar alleen als je het slim aanpakt. Doe je het verkeerd, dan voelt het inderdaad alsof je wakker wordt in een parallel universum.