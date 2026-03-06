Iran dreigt met aanvallen in Koerdische regio in Irak

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Teheran heeft vrijdag gedreigd met het aanvallen van "alle faciliteiten" in de Koerdische regio van Irak als militanten toegang krijgen tot Iran.

"Tot nu toe zijn alleen de bases van de Verenigde Staten en Israël en separatistische groeperingen in de regio doelwit geweest", citeerde persbureau Mehr uit een brief van de Iraanse defensieraad. De raad waarschuwt in de brief dat als "de voortdurende aanwezigheid, het beramen van complotten en het betreden van Iran door militanten wordt toegestaan, alle faciliteiten in de Koerdische regio van Irak op grote schaal zullen worden aangevallen".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iraans-Koerdische strijdkrachten die aan Iraakse kant bij de grens met Iran gestationeerd zijn aangemoedigd aanvallen op Iran uit te voeren. Drie bronnen meldden aan persbureau Reuters dat Iraans-Koerdische milities die tegen het regime in Teheran zijn met de VS hebben overlegd over mogelijke aanvallen op de Iraanse veiligheidsdiensten.