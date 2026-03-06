ECONOMIE
Oproep toezichthouder levert voor nu geen advocaat op voor Taghi

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 13:03
anp060326113 1
DEN HAAG (ANP) - De zoektocht naar nieuwe advocaten die Ridouan Taghi kunnen bijstaan in het hoger beroep van het grote Marengo-proces heeft tot nu toe nog niets opgeleverd, meldt de toezichthouder op de advocatuur. Het dekenberaad deed in december een oproep aan alle strafrechtadvocaten die Taghi konden en wilden bijstaan om zich te melden. De zoektocht wordt daarom vanaf maandag verlengd met acht weken.
Taghi zit al tijden zonder advocaat, na de aanhouding van zijn toenmalige raadsman Vito Shukrula afgelopen april.
"De zoektocht heeft nu nog niet geleid tot een team van advocaten dat kan werken binnen de gestelde kaders en voorwaarden die in deze zaak noodzakelijk zijn", staat in een verklaring van het dekenberaad. Een eerdere oproep leidde ook al niet tot geschikte kandidaten.
Het Marengo-proces wordt maandag weer hervat.
