Iran en VS praten zondag verder over atoomprogramma Teheran

MUSCAT (ANP/AFP) - Iran en de Verenigde Staten houden zondag in Oman opnieuw gesprekken over het atoomprogramma van Iran, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Trumps speciale gezant Steve Witkoff zal namens de VS bij de gesprekken zijn, melden bronnen tegen persbureaus Reuters en AFP.

De vierde gespreksronde stond eerder gepland voor 3 mei, maar die werd uitgesteld. Volgens organisator Oman om "logistieke redenen".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder gedreigd Iran te bombarderen als er geen overeenkomst wordt bereikt met zijn regering. Westerse landen zeggen dat het nucleaire programma van Iran gericht is op de productie van kernwapens, terwijl Iran volhoudt dat het puur voor vreedzame doeleinden is. Trump trok in zijn eerste termijn de VS terug uit een nucleaire deal met Iran.