Golfer Luiten nog net in top 10 Turkish Airlines Open

ANTALYA (ANP) - Golfer Joost Luiten staat na de tweede ronde van het Turkish Airlines Open in Antalya nog net in de top 10. De 39-jarige Nederlander deelt na een ronde van 70 slagen, één onder par, de achtste plaats met zes onder par totaal. Hij heeft al wel vijf slagen achterstand op de Fransman Martin Couvra, die leidt met elf onder par.

Luiten opende het toernooi met een sterke ronde van 66 slagen (-5), maar gaf daar in de tweede ronde geen vervolg aan. Hij maakte weliswaar vier birdies, maar zette daar drie bogeys tegenover. Leider Couvra noteerde 66 slagen in de tweede ronde.

Luiten is zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour. Zijn laatste triomf was zeven jaar geleden bij het Oman Open. Hij won ook twee keer het KLM Open. Dat toernooi is over een maand op golfbaan The International, vlakbij Schiphol. De Bleiswijker eindigde dit jaar al wel een keer als derde. Dat was bij het India Open.