ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran executeert drie mannen om banden met Israël

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 9:39
anp040526103 1
TEHERAN (ANP) - Iran heeft drie mannen geëxecuteerd die beschuldigd werden van samenwerking met de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Al Jazeera meldt dat twee van de mannen betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een lid van de Iraanse veiligheidsdiensten.
De rechtbank beschuldigde de mannen ook van het gebruik van molotovcocktails, het dragen van zelfgemaakte zwaarden en de vernieling en plundering van openbare eigendommen bij de grote protesten begin dit jaar. Bij die protesten werden tienduizenden mensen gearresteerd, die volgens Iran streng zouden worden aangepakt.
Sinds het begin van de oorlog tegen Iran heeft het land zeker 21 mensen geëxecuteerd, meldde VN-mensenrechtenchef Volker Türk vorige week.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

shutterstock_2202766439

Is ontkalken echt nodig? En hoe vak?

Loading