Iran executeert drie mannen om banden met Israël

TEHERAN (ANP) - Iran heeft drie mannen geëxecuteerd die beschuldigd werden van samenwerking met de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Al Jazeera meldt dat twee van de mannen betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een lid van de Iraanse veiligheidsdiensten.

De rechtbank beschuldigde de mannen ook van het gebruik van molotovcocktails, het dragen van zelfgemaakte zwaarden en de vernieling en plundering van openbare eigendommen bij de grote protesten begin dit jaar. Bij die protesten werden tienduizenden mensen gearresteerd, die volgens Iran streng zouden worden aangepakt.

Sinds het begin van de oorlog tegen Iran heeft het land zeker 21 mensen geëxecuteerd, meldde VN-mensenrechtenchef Volker Türk vorige week.