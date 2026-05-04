ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron zegt nu niet te willen deelnemen aan nieuwe Hormuz-missie

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 9:35
anp040526101 1
JEREVAN (ANP) - Frankrijk zal niet deelnemen aan de door de VS geleide Hormuz-missie zolang daaromtrent onduidelijkheid bestaat. Dat zegt president Emmanuel Macron in Jerevan, voorafgaand aan een Europese top in de Armeense hoofdstad.
De VS willen maandag beginnen met wat zij "Project Freedom" noemen, een militaire steunmissie voor de koopvaardij in de Straat van Hormuz.
Iran reageerde vrijwel direct op het plan door te herhalen dat het Amerikaanse interventie in de voor de wereldhandel belangrijke zeestraat ziet als schending van het staakt-het-vuren. Ook de koopvaardij is niet onverdeeld enthousiast over de haalbaarheid van het plan, zo haalt CNN enkele bedrijven aan. Vooralsnog is onduidelijk welke landen moeten deelnemen aan de missie.
"Wat we willen is een gecoördineerde heropening door de VS en Iran - dat is de enige manier waarop de Straat van Hormuz weer open kan", aldus Macron. Samen met het Verenigd Koninkrijk overweegt Frankrijk een eigen operatie in het gebied.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

shutterstock_2202766439

Is ontkalken echt nodig? En hoe vak?

Loading