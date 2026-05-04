Macron zegt nu niet te willen deelnemen aan nieuwe Hormuz-missie

JEREVAN (ANP) - Frankrijk zal niet deelnemen aan de door de VS geleide Hormuz-missie zolang daaromtrent onduidelijkheid bestaat. Dat zegt president Emmanuel Macron in Jerevan, voorafgaand aan een Europese top in de Armeense hoofdstad.

De VS willen maandag beginnen met wat zij "Project Freedom" noemen, een militaire steunmissie voor de koopvaardij in de Straat van Hormuz.

Iran reageerde vrijwel direct op het plan door te herhalen dat het Amerikaanse interventie in de voor de wereldhandel belangrijke zeestraat ziet als schending van het staakt-het-vuren. Ook de koopvaardij is niet onverdeeld enthousiast over de haalbaarheid van het plan, zo haalt CNN enkele bedrijven aan. Vooralsnog is onduidelijk welke landen moeten deelnemen aan de missie.

"Wat we willen is een gecoördineerde heropening door de VS en Iran - dat is de enige manier waarop de Straat van Hormuz weer open kan", aldus Macron. Samen met het Verenigd Koninkrijk overweegt Frankrijk een eigen operatie in het gebied.