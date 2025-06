Iran executeert man om spionage voor Israël

TEHERAN (ANP/AFP) - In Iran is maandag een man geëxecuteerd die schuldig is bevonden aan spionage voor Israël. Hij werd eind 2023 gearresteerd en was volgens het Iraanse persbureau Tasnim "het hoofd van een cyberteam dat banden had met de Mossad".

"Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh is vanochtend opgehangen voor samenwerking met het Zionistische regime op het gebied van inlichtingen", meldden de Iraanse rechtelijke autoriteiten maandag.

Vorige week werd in Iran de Israëliër Esmail Fekri opgehangen voor spionage. Amnesty International zei daarna te vrezen dat Iran meer mensen zal executeren die worden beschuldigd van samenwerking met Israël, zonder dat zij een eerlijk proces hebben gekregen. De mensenrechtenorganisatie noemde daarbij onder meer Shayesteh bij naam.