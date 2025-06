Spaanse minister: NAVO erkent dat 2,1 procent voldoende is

De NAVO heeft erkend dat Spanje voldoende kan bijdragen aan de defensiecapaciteit van de NAVO als het daar 2,1 procent van de omvang van de economie aan besteedt. Dat zei de Spaanse minister José Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) bij aankomst in Brussel, waar de ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen.

"Vanaf het begin hebben we gezegd dat het debat niet moet gaan over percentages, maar over capaciteiten", zei Albares. "De capaciteiten kunnen we bereiken met 2,1 procent en dat is door de organisatie erkend en akkoord bevonden."

Op de NAVO-top woensdag beklinken de 32 NAVO-landen een nieuwe, veel hogere norm voor defensie-uitgaven. Het gaat om 5 procent, waarbij 3,5 procent echt aan defensie moet worden besteed en nog eens 1,5 procent aan ondersteunende zaken zoals de verbetering van de cyberbeveiliging. Spanje wilde zich er niet aan committeren waardoor er naarstig een compromis moest worden gevonden.