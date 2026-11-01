Iran: explosies op 2 tankers in Straat van Hormuz door zeemijnen

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) heeft verklaard dat op twee tankers explosies hebben plaatsgevonden nadat ze in de Straat van Hormuz op zeemijnen waren gevaren. Een van de schepen, een supertanker, staat in brand. Dat melden Iraanse staatsmedia, waaronder persbureau IRNA.

Volgens de garde voeren de schepen langs een route waarover Iran stelt zeggenschap te hebben, maar die onder het internationaal recht niet als zodanig wordt erkend. De tankers zouden hun navigatie- en identificatiesystemen hebben uitgeschakeld en geprobeerd hebben onopgemerkt door te varen, met steun van het Amerikaanse leger. Na de explosies kwamen de schepen echter tot stilstand, aldus de verklaring van de IRG.

In de verklaring worden de namen van de schepen niet genoemd. Ook wordt erin niets gezegd over eventuele gewonden of dodelijke slachtoffers.