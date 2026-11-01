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Shorttrackster Velzeboer wint opnieuw 500 meter in World Tour

Sport
door anp
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MONTREAL (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft ook de 500 meter gewonnen bij de wedstrijden van de World Tour in Montreal. De Canadese Danaé Blais eindigde als tweede, vlak voor haar landgenote Courtney Sarault.
Velzeboer belandde na de start op de derde positie. Ze knokte zich met een handige actie naar de koppositie en stond die niet meer af.
Velzeboer is de olympisch kampioene op de 500 en 1000 meter en regerend wereldkampioene op de 500 meter. Ze won afgelopen week ook de 500 meter in de eerste wedstrijd van de nieuwe editie van de World Tour in Vancouver.
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