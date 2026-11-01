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Grote Prijs van Mexico-Stad stilgelegd na harde crash Bottas

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - De Grote Prijs van Mexico-Stad in de Formule 1 is in de 46e van de 71 ronden voor onbepaalde tijd stilgelegd na een zware crash van Valtteri Bottas. De Fin vloog met hoge snelheid van het circuit in zijn Cadillac door een gebroken voorophanging. De coureur bleef enigszins versuft zitten in zijn cockpit, maar stapte na enige tijd op eigen kracht uit de auto.
Max Verstappen reed op het moment van de crash aan de leiding, met achter hem Charles Leclerc van Ferrari en Kimi Antonelli van Mercedes. Alle coureurs hebben al hun pitstop gemaakt, dus zij zullen bij de herstart doorrijden naar de finish.
Als Antonelli in de top 9 eindigt, kroont hij zich op vier races voor het einde van het seizoen tot jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1.
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