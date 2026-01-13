Iran gaat opgepakte betogers strafrechtelijk vervolgen

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse autoriteiten zeggen een aantal opgepakte demonstranten strafrechtelijk te vervolgen, waarbij die bij een veroordeling de doodstraf kunnen krijgen. De aankondiging komt op een moment dat de internationale zorgen over de situatie in Iran toenemen.

Sommige arrestanten worden volgens justitie verdacht van 'moharebeh, oftewel 'oorlog voeren tegen God'. "Een aantal relschoppers van wie de aanklachten overeenkomen met moharebeh zal binnenkort voor de rechter worden gebracht", zo werd gezegd. Het is niet duidelijk om hoeveel personen het gaat.

Volgens Iraanse staatsmedia zijn tientallen leden van de veiligheidsdiensten gedood door "relschoppers". Mensenrechtenorganisaties zeggen dat die diensten met dodelijk geweld optreden tegen de demonstranten. Hoeveel mensen zijn gedood, is niet duidelijk. Het zou gaan om honderden of zelfs mogelijk duizenden slachtoffers.