Oeganda sluit internet af voorafgaand aan verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 17:02
KAMPALA (ANP/AFP) - De Oegandese regering sluit het internet in het land af voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van donderdag. Dat is volgens de Oegandese communicatiecommissie nodig om "de snelle verspreiding van onlinemisinformatie, desinformatie, verkiezingsfraude en aanverwante risico's tegen te gaan".
Bij de vorige verkiezingen in 2021 werd het internet ook geblokkeerd. Daar kwam veel kritiek op, naast beschuldigingen van verkiezingsfraude en staatsgeweld tegen de oppositie.
De regering ontkende eerder deze week nog het internet af te gaan sluiten. De blokkade is om 18.00 uur lokale tijd ingegaan (16.00 uur Nederlandse tijd) en blijft van kracht "totdat een herstelbericht wordt uitgegeven". Essentiële overheidsdiensten zijn uitgezonderd van het verbod.
President Yoweri Museveni hoopt zijn 40-jarige bewind te verlengen.
