Verstappen verwacht niet mee te kunnen doen om de kopposities

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 19:11
anp290825198 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft op de eerste dag van het raceweekend in Zandvoort niet de magie van de Dutch GP kunnen oproepen. De viervoudig wereldkampioen kampte tijdens de twee vrije trainingen met "dezelfde problemen als voorheen". Dat liet zijn team Red Bull via een persbericht weten. "We hebben veel dingen met de auto geprobeerd, maar dat leek niets te veranderen aan de problemen die we hadden. We gaan vannacht kijken of we nog iets meer kunnen vinden, maar ik verwacht geen enorme ommekeer", aldus Verstappen.
Volgens Verstappen "past de lay-out van het circuit" niet bij de problemen die Red Bull met de auto heeft. Het gaat volgens Verstappen om het middelste deel waar veel lange bochten zijn. "Het zal moeilijk worden mee te strijden om de kopposities, maar we zullen wel zien", stelde Verstappen. Hij klokte de zesde en de vijfde tijd bij de vrije trainingen.
Op zaterdag staat de derde vrije training op het programma en wordt de kwalificatie voor de race van zondag verreden.
