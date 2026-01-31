Iran herhaalt waarschuwing dat het Israël kan aanvallen

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Iran heeft nogmaals gewaarschuwd dat het Israël kan aanvallen als de situatie in de regio escaleert. "Als de vijand een fout maakt, zal dat zonder twijfel zijn eigen veiligheid, de veiligheid van de regio en de veiligheid van het zionistische regime in gevaar brengen", verklaarde legerleider Amir Hatami volgens staatsmedia.

De spanning in de regio loopt op nu de Amerikaanse president Donald Trump zinspeelt op een aanval. Hij schreef afgelopen week op sociale media dat een "enorme armada" onderweg is naar Iran en dat de "tijd opraakt" waarin nog een deal gesloten kan worden over het Iraanse nucleaire programma. Trump wees erop dat zijn land vorig jaar al nucleaire installaties heeft gebombardeerd in Iran. "De volgende aanval zal veel erger zijn!"

Legerleider Hatami stelde dat zijn land vijandige activiteiten in de regio in de gaten houdt en klaar is om in actie te komen. Hij zei ook dat de strijdkrachten in de hoogste staat van paraatheid zijn.