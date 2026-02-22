ECONOMIE
Iran: in maart nieuwe gesprekken met VS over nucleair programma

Samenleving
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 10:34
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 10:46
Iran en de Verenigde Staten plannen begin maart nieuwe gesprekken over het nucleaire programma, meldt een hoge Iraanse functionaris aan persbureau Reuters. "De onderhandelingen gaan door, en er is een kans op een voorlopig akkoord." De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi zei vrijdag dat hij binnen enkele dagen verwachtte een conceptvoorstel klaar te hebben.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met militaire acties om Iran tot een akkoord te dwingen. Volgens de functionaris hebben beide landen verschillende ideeën over hoe en in welke mate de sancties moeten worden opgeheven. Iran zou de controle over zijn olie- en minerale bronnen niet willen opgeven.
Het land zou wel overwegen een deel van het verrijkte uranium te exporteren en de zuiverheid ervan te verlagen. In ruil daarvoor wil Iran dat het recht op "vreedzame nucleaire verrijking" wordt erkend. De Verenigde Staten willen voorkomen dat Iran kernwapens in handen krijgt.
