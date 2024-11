Iran kondigt in reactie op IAEA-resolutie nieuwe centrifuges aan

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - Iran neemt naar eigen zeggen "nieuwe en geavanceerde centrifuges" voor de nucleaire sector in gebruik in reactie op toenemende druk op het land om duidelijkheid te geven over het nucleaire programma. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft een resolutie aangenomen waarin Iran berispt wordt, omdat het te weinig openheid geeft. Iran vindt dat die resolutie politiek gemotiveerd is.

Volgens Iran misbruiken westerse landen het IAEA voor politieke doeleinden. De resolutie was een initiatief van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS.

"Het hoofd van de atoomenergieorganisatie van Iran heeft opdracht gegeven tot effectieve maatregelen, waaronder de introductie van een aanzienlijke reeks nieuwe en geavanceerde centrifuges van verschillende types", verklaarden de Iraanse atoomorganisatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uranium

Iran zegt dat het nucleaire programma van het land vreedzame doeleinden heeft, maar gevreesd wordt dat het land werkt aan een kernwapen. Sinds de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump zich in 2018 terugtrok uit afspraken die de ontwikkeling van zo'n wapen onmogelijk moesten maken, heeft Iran zijn voorraden verrijkt uranium uitgebreid. Ook beschikt het land nu over 60 procent verrijkt uranium. Voor een kernwapen is 90 procent verrijking nodig. Onder de deal was afgesproken om niet verder te gaan dan 3,67 procent.

Het IAEA moet volgens de resolutie volgend jaar met een rapport komen waarin vragen beantwoord worden over het Iraanse nucleaire programma. Een van de kwesties die opgehelderd moet worden is de vondst van uraniumdeeltjes die kunnen duiden op Iraanse faciliteiten of activiteiten waar het IAEA niet over geïnformeerd is. Iran wil daar vooralsnog geen uitleg over geven. Het land licht in de nieuwste verklaring ook niet toe waarvoor de nieuwe centrifuges precies gebruikt worden.