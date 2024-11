Staatssecretaris digitalisering onderzoekt wat digitalisering is

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris van Digitalisering Zsolt Szabó is aan het uitzoeken wat digitalisering precies inhoudt. Dat schrijft hij in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Daarmee moet ook duidelijker worden hoeveel geld er naar digitalisering gaat en waar dat geld precies aan wordt besteed.

Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Jan Valize (PVV) hadden geprobeerd zich te verdiepen in de budgetten voor digitalisering, maar ze liepen ertegenaan dat verschillende ministeries daar op allerlei manieren geld aan besteden. "We zijn eigenlijk nog steeds aan het puzzelen hoe we digitale zaken behandelen op de begroting", zei Kathmann vorige week in een debat. "Ook omdat nog altijd niet duidelijk is hoe we dit definiëren."

Valize voegde toe dat zaken die met digitalisering te maken hebben "zeer gefragmenteerd door de begrotingen heen lopen", en noemde het een "worsteling" om een overzicht te krijgen. "Ik heb niet specifiek op mijn bureau een definitieformulier liggen met wat we waaronder verstaan", antwoordde Szabó in het debat, en hij beloofde erop terug te komen.

Een week later is de staatssecretaris er niet uitgekomen. "Digitalisering is veelomvattend", schrijft Szabó. Hij citeert een definitie die in een wettekst staat: "Digitalisering is het geheel aan ontwikkelingen binnen de overheid en in de samenleving die te maken hebben met het toenemend gebruik van ICT, digitale informatie, data en informatiesystemen." Een treffende definitie, vindt Szabó, maar te vaag om voor de begroting te gebruiken. Hij belooft "te kijken welke stappen we kunnen zetten om tot die definitie te komen".