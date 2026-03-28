Vrouw (19) omgekomen bij ongeval op de N59 bij Nieuwerkerk

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 22:58
NIEUWERKERK (ANP) - Een van de vier mensen die gewond raakten door een ernstig auto-ongeluk op de N59 bij het Zeeuwse Nieuwerkerk is overleden, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige inwoonster van Aagtekerke. Ze overleed ter plaatse.
Hoe ernstig de verwondingen van de overige drie gewonden zijn, is niet duidelijk. De slachtoffers zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen.
Bij het ongeluk van zaterdagavond waren drie voertuigen betrokken. Verschillende hulpdiensten gingen ter plaatse, onder meer met een traumahelikopter.
Onderzoek
De veiligheidsregio meldde eerder dat de gewonden uit de auto's bevrijd moesten worden, waarna ze werden overgedragen aan de ambulancedienst.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De N59 is volledig afgesloten tussen Nieuwerkerk en Zierikzee voor onderzoek dat nog tot in een deel van de nacht zal duren.
