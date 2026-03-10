ECONOMIE
Iran maakt melding van meer dan 1300 omgekomen burgers

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 22:57
anp100326221 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Door de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen sinds 28 februari zijn volgens de Iraanse ambassadeur bij de VN, Amir-Saeid Iravani, meer dan 1300 burgers gedood. Bijna 8000 woningen van burgers zijn verwoest volgens de gezant.
Onder de doden zijn rond de 170 mensen in een lagere meisjesschool in Minab, voornamelijk schoolmeisjes. Op de eerste dag van de aanvallen werd de school, die vlak bij een basis van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde en niet ver van de Straat van Hormuz stond, getroffen.
Volgens de ambassadeur zijn 9669 burgerdoelen door de luchtaanvallen getroffen.
