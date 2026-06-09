Ook Huis van Afgevaardigden VS stemt voor financiering ICE

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een nipte meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd dat de financiering van het immigratiebeleid van president Donald Trump regelt. De 70 miljard dollar (ruim 60 miljard euro) gaat onder meer naar migratiedienst ICE en de Border Patrol. Hier was de afgelopen maanden veel kritiek op vanwege het hardhandige optreden van de diensten, onder meer in de staat Minnesota.

Democraten wilden eigenlijk dat er nieuwe regels aan de financiering vast zouden komen te zitten, zoals het verplicht dragen van bodycams en een verbod op het gebruik van gezichtsbedekking. Om die reden werd de begroting van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid geblokkeerd.

Via een omweg wisten de Republikeinen toch een deel van de financiering te regelen en hoefde er later alleen nog gestemd te worden voor de financiering van de immigratiediensten zelf. Als president Trump akkoord gaat met het plan, wat hij naar verwachting zal doen, komt er een eind aan een maandenlange politieke impasse. De nieuwe maatregelen die de Democraten eisten, zijn uiteindelijk niet doorgevoerd.