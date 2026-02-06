ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran meldt einde aan onderhandelingen met VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 20:50
anp060226174 1
MUSCAT (ANP/RTR/AFP) - Iran en de Verenigde Staten hebben hun eerste overleg sinds lange tijd beëindigd. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is afgesproken door te gaan met de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma.
Bewindsman Abbas Araghchi zei dat de besprekingen in Oman in een "zeer positieve sfeer" verliepen. "De muur van wantrouwen moet worden overwonnen." Hij had voor het overleg nog gewaarschuwd voor "buitensporige eisen of avonturisme".
Teheran stelt keer op keer dat zijn nucleaire activiteiten vreedzaam zijn. Washington ziet dat anders en wil voorkomen dat het Iraanse regime kernwapens in handen krijgt. Om de druk op te voeren stuurde de Amerikaanse president Donald Trump oorlogsschepen naar de regio.
De Amerikanen onder leiding van gezant Steve Witkoff wilden ook praten over de ballistische raketten van Iran, de Iraanse steun voor gewapende groeperingen en de behandeling van tegenstanders van het regime. Dat heeft Iran volgens Araghchi geweigerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-51167247

Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

Loading