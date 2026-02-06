Iran meldt einde aan onderhandelingen met VS

MUSCAT (ANP/RTR/AFP) - Iran en de Verenigde Staten hebben hun eerste overleg sinds lange tijd beëindigd. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is afgesproken door te gaan met de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma.

Bewindsman Abbas Araghchi zei dat de besprekingen in Oman in een "zeer positieve sfeer" verliepen. "De muur van wantrouwen moet worden overwonnen." Hij had voor het overleg nog gewaarschuwd voor "buitensporige eisen of avonturisme".

Teheran stelt keer op keer dat zijn nucleaire activiteiten vreedzaam zijn. Washington ziet dat anders en wil voorkomen dat het Iraanse regime kernwapens in handen krijgt. Om de druk op te voeren stuurde de Amerikaanse president Donald Trump oorlogsschepen naar de regio.

De Amerikanen onder leiding van gezant Steve Witkoff wilden ook praten over de ballistische raketten van Iran, de Iraanse steun voor gewapende groeperingen en de behandeling van tegenstanders van het regime. Dat heeft Iran volgens Araghchi geweigerd.