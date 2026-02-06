Vrouwen geweld Utrecht onderschrijven conclusies over voorval

UTRECHT (ANP) - De vrouwen die betrokken waren bij het incident in Utrecht waarbij een politieagent geweld gebruikte, onderschrijven de conclusie dat er toen "deels disproportioneel geweld" tegen hen is gebruikt. Dat laat hun advocaat vrijdag weten. "Cliënten zijn ook verheugd om te horen dat de politie daar haar verantwoordelijkheid voor wil nemen en lering uit wil trekken", stelt hij.

Eerder vrijdag bracht de politie een verklaring naar buiten over het geweld door een agent bij het incident onder het bollendak bij Utrecht Centraal. Een commissie heeft geoordeeld dat hij op enig moment beter geen trap had kunnen uitdelen en op sommige momenten niet de wapenstok had moeten gebruiken.

De advocaat zegt dat het voorkomen van herhaling voor zijn cliënten een belangrijk doel is, maar dat het voor hen echter nog niet klaar is. Er is donderdag aangifte gedaan en de vrouwen wachten op antwoord van het Openbaar Ministerie.