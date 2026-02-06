ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrouwen geweld Utrecht onderschrijven conclusies over voorval

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 20:41
anp060226173 1
UTRECHT (ANP) - De vrouwen die betrokken waren bij het incident in Utrecht waarbij een politieagent geweld gebruikte, onderschrijven de conclusie dat er toen "deels disproportioneel geweld" tegen hen is gebruikt. Dat laat hun advocaat vrijdag weten. "Cliënten zijn ook verheugd om te horen dat de politie daar haar verantwoordelijkheid voor wil nemen en lering uit wil trekken", stelt hij.
Eerder vrijdag bracht de politie een verklaring naar buiten over het geweld door een agent bij het incident onder het bollendak bij Utrecht Centraal. Een commissie heeft geoordeeld dat hij op enig moment beter geen trap had kunnen uitdelen en op sommige momenten niet de wapenstok had moeten gebruiken.
De advocaat zegt dat het voorkomen van herhaling voor zijn cliënten een belangrijk doel is, maar dat het voor hen echter nog niet klaar is. Er is donderdag aangifte gedaan en de vrouwen wachten op antwoord van het Openbaar Ministerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-51167247

Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

Loading