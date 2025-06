Iran meldt ruim 900 doden door oorlog met Israël

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Door de twaalf dagen van oorlog met Israël zijn in Iran zeker 935 mensen omgekomen. Onder hen zouden 132 vrouwen en 38 kinderen zijn, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA op basis van een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Het dodental kan verder oplopen, want dit zijn alleen de geïdentificeerde slachtoffers.

Israël voerde op 13 juni een verrassingsaanval uit op Iran, naar eigen zeggen om te voorkomen dat het land een atoombom zou ontwikkelen. Israël bombardeerde nucleaire faciliteiten en militaire bases en viel doelen aan in steden, waaronder in Teheran. Iran voerde als vergelding met drones en raketten aanvallen uit op Israël.

Na twaalf dagen kwamen de landen een bestand overeen, nadat de Verenigde Staten drie nucleaire installaties in Iran hadden aangevallen. Iran meldde in de dagen daarna dat de oorlog aan 627 burgers het leven had gekost. Het is onduidelijk of het nieuwe aantal alleen om burgerslachtoffers gaat.